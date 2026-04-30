ಕಾಗೋಡು ಚಳವಳಿ ನೆನಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು

ಸಾಗರ: ಇಲ್ಲಿನ ರೈತ–ದಲಿತ ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು ಏ. 30ರಂದು ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದ ವಡ್ನಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಚ್. ಗಣಪತಿಯಪ್ಪ ಸ್ಮರಣ ಸಮಾಧಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಗೋಡು ಚಳವಳಿ ಹೋರಾಟದ ನೆನಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು, 'ಭೂಮಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದು–ಇಂದು' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಲೇಖಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೇಟಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಸಂತ ಕುಗ್ವೆ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260430-42-901268509</p>