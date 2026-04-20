ಆತ್ಮಗೌರವ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಗೋಡು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹೋರಾಟ

ಸಾಗರ: 'ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ 50ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಗೋಡು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಗೇಣಿ ರೈತರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕಿನ ಜೊತೆ ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ಆತ್ಮಗೌರವ ಕೊಟ್ಟ ಹೋರಾಟವೂ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಮುಖಂಡ ಬಿ.ಆರ್.ಜಯಂತ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಶಂಕರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಗಣಪತಿಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಎಚ್.ಗಣಪತಿಯಪ್ಪ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಭೂಮಿ-ಬದುಕು- ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಆತಂಕಗಳು' ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಗೇಣಿದಾರರು ಭೂ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕೊಳಗದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಭತ್ತದ ಅಳತೆಯ ವಿವಾದದೊಂದಿಗೆ ಕಾಗೋಡು ಚಳವಳಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇದರ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಗಣಪತಿಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್, ರಾಮ ಮನೋಹರ ಲೋಹಿಯಾ, ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಮುಂತಾದ ಸಮಾಜವಾದಿ ನಾಯಕರ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಚಳವಳಿಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ದೊರೆತು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಮನ್ನಣೆ ದೊರಕಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕಾಗೋಡು ಚಳವಳಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿಯೇ 1974ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಾಗುವಳಿ ಆಧರಿಸಿ ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡುವಂತಹ ರೈತಪರ ಕಾಯ್ದೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಆಗ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕಾರಣ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಗೇಣಿದಾರರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಪರ ಕಾನೂನು ಬಂದಿದೆ, ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬ ಅರಿವೂ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಗೇಣಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಬರೆಯಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಬಿ.ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿನ ಗೇಣಿ ರೈತರ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಕಾಗೋಡು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಈ ತಲೆಮಾರು ಮರೆತರೆ ಅದು ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅನ್ಯಾಯ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಟಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಶಂಕರ ಮಠದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಶ್ವಿನಿಕುಮಾರ್, ಉದ್ಯಮಿ ಟಿ.ವಿ.ಪಾಂಡುರಂಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ತೀ.ನ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಜಿ.ನಾಗೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ವಸಂತ್ ಕುಗ್ವೆ ಸಂಗಡಿಗರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಗಣಪತಿಯಪ್ಪ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ್ ಹಿರೇನೆಲ್ಲೂರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಬಸೆ ಅಶೋಕ ಮೂರ್ತಿ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ವಾಚಿಸಿದರು. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ವಂದಿಸಿದರು. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಭಟ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.