ನೂರು ಹಾರೆ– ಗುದ್ದಲಿಗಳಿಂದ ಅಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ಚಳವಳಿ

<p>ಕೋಣಂದೂರು: ದೇಮ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಡಗೋಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೋಣಂದೂರು ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಕೊಡದೆ ನುಗ್ಗಿ ಬೇಲಿ, ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಮಲೆನಾಡು ಸಂಘರ್ಷ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಚಳವಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಸಮಾಜವಾದಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನೂರು ಹಾರೆ– ಗುದ್ದಲಿಗಳಿಂದ ತೋಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತೋಡಿರುವ ಅಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಚಳವಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘70 ವರ್ಷ ಕೋಣಂದೂರು ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಗಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಅನ್ಯಾಯದ ಪರಮಾವಧಿ. ಬಗರ್ಹುಕುಂ, ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇಂದಿನ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅರಿತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆ ಕೊಡದೇ ಇಂತಹ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಡೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಅರಣ್ಯ ನಾಶದ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋಟದಕೊಪ್ಪ, ಬಸವಾಪುರ ಮುತ್ತೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದಾಣೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹನ್ನೊಂದು ಎಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಗುಳುಮಾವು ಎಂಬ ಕಾಡಿನ ತೊಗಟೆ ಮಾರಾಟವನ್ನು ತಡೆದವನು ನಾನು. ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ ವಿನಾ ರೈತರಿಂದ ಅಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನೀವೇ (ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ) ಇದನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. 96ರ ಹರೆಯದ ನಾನೇ ಗುದ್ದಲಿ ಹಿಡಿದು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಲಿಂಗಪ್ಪ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾದವರು. ಅವರ ಹೆಸರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವೆ. ಅಗಳು ತೆಗೆದವರೇ ಮುಚ್ಚಬೇಕು’ ಎಂದು ಬಿ.ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮಲೆನಾಡು ಮಲೆನಾಡಿಗರ ಆಸ್ತಿ. ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಬದುಕು ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿದೆ. ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಗರ್ಹುಕುಂ, ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛಾ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ತೀ.ನಾ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಲೆನಾಡು ಸಂಘರ್ಷ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ಸುಂದರೇಶ್, ಸಾಗರದ ಬಿ.ಆರ್.ಜಯಂತ್, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಈ.ಅಶೋಕ್, ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಇಸ್ರೊ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶಿವಾನಿ, ವಕೀಲ ಕೆ.ಪಿ.ಶ್ರೀಪಾಲ್, ಬಿ.ಚಂದ್ರೇಗೌಡ, ಪ್ರಭಾಕರ, ದಿನೇಶ್ ಶಿರವಾಳ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಎಸ್.ಸಿ. ರವೀಂದ್ರ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಅಕ್ಷತಾ ಪಾಂಡವಪುರ, ನೆಂಪೆ ದೇವರಾಜ್, ಎಸಿಎಫ್ ಮಧುಸೂದನ್, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ನೂರಾರು ರೈತರು ತಲೆಗೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿ ಹಾರೆ– ಗುದ್ದಲಿ ಹಿಡಿದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ತೆಗೆದ ಅಗಳನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಘೋಷಣೆಳು ಮೊಳಗಿದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260502-42-260324465</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>