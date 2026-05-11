ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ: ಪ್ರೊ.ಟಿ.ಎಲ್.ಪ್ರವೀಣ್ ಅಭಿಮತ

<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ‘ಕುವೆಂಪು ಅವರ ನಾಡಗೀತೆಯ ‘ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ’ ಎಂಬ ಸಾಲು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನಡುವಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದ ಸಾರ. ದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅವು ತಾಯಿ-ಮಗಳಿದ್ದಂತೆ ಎಂಬ ಉದಾತ್ತತೆಯನ್ನು ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ.ಟಿ.ಎಲ್. ಪ್ರವೀಣ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಬ್ಬ’ದ ಎರಡನೇ ದಿನ ಭಾನುವಾರ ‘ಕುವೆಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಯ ಸಮನ್ವಯತೆ’ ಕುರಿತ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಕೈ ಎತ್ತು’ ಎನ್ನುವವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮರೆಮಾಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ವಿಭಜಿಸುವ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಲಿಶ’ ಎಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘60ರ ದಶಕದ ನಂತರ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ರಾಜಕಾರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಮೌಢ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಿತೇ ಹೊರತು, ಕುವೆಂಪು ಅವರ ನೈಜ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಜನಾಂಗೀಯ ಕಲ್ಪನೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಸಂವಾದದ ಸಮನ್ವಯಕಾರರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ಮಾಸ್ತಿಯವರಿಂದ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಕಲೆ, ಕಾರಂತರಿಂದ ವೈಚಾರಿಕತೆ, ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲರಿಂದ ಪಾತ್ರದ ಆಳಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಭೈರಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಳೈಸಿದ್ದಾರೆ</blockquote><span class="attribution"> ಎಂ.ಆರ್. ದತ್ತಾತ್ರಿ, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ</span></div>.<div><blockquote>ಕುವೆಂಪು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹಾಗೂ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಕುವೆಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓದು ಅನಿವಾರ್ಯ </blockquote><span class="attribution">ಅಶ್ವಿನಿ ದೇಸಾಯಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ</span></div>.<div><blockquote>ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರುವ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕನ್ನಡಕದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ವಚನ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ವೈದಿಕ–ಅವೈದಿಕದ ಸಂಘರ್ಷದ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ </blockquote><span class="attribution">ಹರ್ಷಿತ್ ಜೋಸೆಫ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ</span></div>.<h2>‘ವಿಮರ್ಶೆಯಿಂದಲೇ ಭೈರಪ್ಪ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಓದುಗರ ಪಡೆ’</h2><p>‘ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ವರ್ಣನಾತ್ಮಕವಾದರೆ, ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕತೆ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪನವರದ್ದು’ ಎಂದು ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಅಜಕ್ಕಳ ಗಿರೀಶ್ ಭಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p><p>‘ಭೈರಪ್ಪನವರ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕನ್ನಡ ಓದುಗರ ವಲಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದೆ’ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.</p><p>‘50ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪ ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅದು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಮತ್ತು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರದಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಭೈರಪ್ಪನವರು ಭಾವದೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಅಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ತಂದು ಓದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತು. ‘ಸಂಸ್ಕಾರ’ ಮತ್ತು ‘ವಂಶವೃಕ್ಷ’ದಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದವು. ಭೈರಪ್ಪನವರ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮರ್ಶೆಗಳೇ ಹೊಸ ಓದುಗರ ಪಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು’ ಎಂದರು.</p><p>ಸಹನಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮನ್ವಯಕಾರರಾಗಿದ್ದರು. </p>.<h2>‘ವಚನ ಚಳವಳಿ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದಲ್ಲ’ </h2><p>‘ವಚನ ಚಳವಳಿ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನುಭವದ ಮಾರ್ಗವು ಶಿವಭಕ್ತನ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಶಿವಯೋಗದ ಸಾರವಿದೆ’ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ.ರಾಜಾರಾಮ ಹೆಗಡೆ ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ಅಕ್ಕ-ಅಲ್ಲಮ; ಅರಿವಿನ ಆಯಾಮಗಳು’ ಕುರಿತ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ‘ಮುಕ್ತಿಯ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಷಟಸ್ಥಲಗಳು ಮುಖ್ಯ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ‘ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಪರತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತ ಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಗೌಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p><p>ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹರ್ಷಿತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ವಚನಗಳು ಅವೈದಿಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ತರ್ಕ ದೋಷವಿದೆ. ವೈದಿಕರು ಯಾವುದನ್ನು ‘ಅವಿನಾಶಿ, ಅಪ್ರಮೇಯ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೋ, ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳು ‘ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವ, ನಿತ್ಯ’ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಪರಂಪರೆಗಳು ಒಂದೇ ಸತ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p><p>ಈ ಸಂವಾದ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಷಣ್ಮುಖ ಎ. ಅವರು ಸಮನ್ವಯಕಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>