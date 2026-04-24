‘ಗುದ್ದಲಿ’ ಚಳವಳಿ ಮೇ 1ಕ್ಕೆ

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: 'ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಾದರಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಮೇ 1ರಂದು ಕೋಣಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಸಲುವಾಗಿ 'ನೂರು ಗುದ್ದಲಿ' ಚಳವಳಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಮಲೆನಾಡು ಸಂಘರ್ಷ ಕ್ರಿಯಾ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ನೆಂಪೆ ದೇವರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೋಣಂದೂರು ಲಿಂಗಪ್ಪನವರ ಕುಟುಂಬ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ 8.12 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ 6 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಹೀಗಾದರೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಗತಿ ಏನು' ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಮಾಜವಾದಿ ನಾಯಕ ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಕಡಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 48 ಹಾಗೂ 51ರಲ್ಲಿ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 1971ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿರುವ ಜಮೀನು ತೆರವಿನ ಹಿಂದೆ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಂಚು ಅಡಗಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರೆ ಇದು ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿರುವ ಕಾನೂನು. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ರೈತರು ಬದುಕುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ, ಎಂಎಡಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಸಮಾಜವಾದಿಗಳು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ಸುಂದರೇಶ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೋಣಂದೂರು ಅಶೋಕ್, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ದಿನೇಶ್, ಕೊರೋಡಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಮಂಜಪ್ಪ, ವಡಾಹೊಸಳ್ಳಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-42-1312255874</p>