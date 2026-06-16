ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲೂ ವರುಣನ ಮುನಿಸು, ಕೃಷಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ

<p><em>ವೆಂಕಟೇಶ ಜಿ.ಎಚ್</em></p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲೂ ‘ಮಳೆ’ರಾಯ ಮುನಿಸು ತೋರಿದ್ದು, ಜೂನ್ ಮೂರನೇ ವಾರ ಬಂದರೂ ಮುಂಗಾರಿನ ಸೊಬಗು ಗರಿಗೆದರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇ ತಿಂಗಳ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗದಂತೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆ. ಆಗಾಗ ಮೋಡ ಕಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದರೂ ಹನಿಯಾಗಲೊಲ್ಲದು. ಗಾಳಿಯ ಉತ್ಕಟತೆ ಇಳೆ–ಮಳೆಯ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮರೆಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಜೂನ್ 15ರವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4.90 ಸೆಂ.ಮೀನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ 23.56 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಗಬೇಕಿದ್ದು, ಇದು ವರುಣನ ಅವಕೃಪೆಯ ಗಂಭೀರತೆ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆ ಬಾರದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯೂ ಮಂಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 10.7 ಸೆಂ.ಮೀ ಮಳೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ದು, ಬರೀ 1.7 ಸೆಂ.ಮೀನಷ್ಟು ಸುರಿದಿದೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ 14.5 ಸೆಂ.ಮೀ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ ಇದ್ದು, ಬರೀ 3.76 ಸೆಂ.ಮೀನಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆ 11.16 ಸೆಂ.ಮೀ ಮಳೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ದು, ಬರೀ 4.86 ಸೆಂ.ಮೀ ಸುರಿದಿದೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 56.48 ಸೆಂ.ಮೀ ವರ್ಷಧಾರೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ದು, 7.81 ಸೆಂ.ಮೀ ಸುರಿದಿದೆ. ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಲ್ಲಿ 49 ಸೆಂ.ಮೀ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ ಇದ್ದು, ಬರೀ 14.5 ಸೆಂ.ಮೀ ಸುರಿದಿದೆ. ಸೊರಬ 27.5 ಸೆಂ.ಮೀ ಮಳೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ದು, ಕೇವಲ 4.5 ಸೆಂ.ಮೀ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಳೆಯ ತವರು ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ 66.1 ಸೆಂ.ಮೀ ಮಳೆ ಬೀಳಬೇಕಿದ್ದು, 11.69 ಸೆಂ.ಮೀ ಸುರಿದಿದೆ.</p>.<p>ಮುಗಿಲಿನತ್ತ ರೈತರ ಚಿತ್ತ: ಸದ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 7,600 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಳಗುಪ್ಪ, ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನವಟ್ಟಿ, ಜಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2,450 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕೂರಿಗೆ ಭತ್ತ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ಈಗ ಮಳೆ ಬೇಕಿದ್ದು, ರೈತರು ಮುಗಿಲಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಪ್ ಲೈನ್ ತೆಗೆದು ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಗಾರರು ಈಗ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಡ್ರಿಪ್ ಪೈಪ್ ಹರಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಅವುಗಳ ಒಡಲು ತುಂಬಿಸಲು ಮಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-43-391768598</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>