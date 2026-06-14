ಖಾಸಗೀಕರಣ ವಿರೋಧಿಸಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ನೌಕರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ತ್ಯಾಗರ್ತಿ: ‘ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಹೊಂದಿ ರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಪಡೆದು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಹುನ್ನಾರ ಖಂಡನೀಯ’ ಎಂದು ಎಸ್.ಡಿ. ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದುರ್ಗಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನಂದಪುರ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಖಾಸಗೀಕರಣ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮೆಸ್ಕಾಂ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದೆ. ಲಾಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಖಾಸಗೀಕರಣ ನಡೆದರೆ ನೌಕರರ ಹಿತಕ್ಕೆ ದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಹೆಸರಿನ ಕಂಪನಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೆಸ್ಕಾಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿ ಗಳು, ನೌಕರರು, ಲೈನ್ಮನ್ಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-42-1474836346</p>