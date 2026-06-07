‘ಮನೆಮನೆಗೂ ಮ್ಯೂಚುವಲ್‌ ಫಂಡ್ಸ್’ ಇಂದು

<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ‘ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಜೂನ್ 7ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಕುವೆಂಪು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ‘ಮನೆಮನೆಗೂ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್’ ಹೆಸರಿನ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಕ್ತಾರ ಎನ್.ಎಂ. ರಘುರಾಂ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲೀ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಈಚೆಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಕೋಟಕ್ ಮಹಿಂದ್ರಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ನ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಹರ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದರೇನು? ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ವಿಧಗಳು ಯಾವುವು? ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೇಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು. ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎನ್.ಎಂ. ನಾಗೇಂದ್ರ, ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಸಾತ್ವಿಕ್, ಕೆ.ವಿ. ರಘಪತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದರೆ ಏರಿಳಿತಗಳು ಸಹಜವೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುವವರನ್ನು ನಂಬಬಾರದು ಮತ್ತು ಏರಿಳಿತವಾದಾಗ ಗಾಬರಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-42-1971780266</p>