ನಂಜಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನಂಜಪ್ಪ ಲೈಫ್ ಕೇರ್‌; ವಿಶೇಷ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಗರದ ನಂಜಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ನಂಜಪ್ಪ ಲೈಫ್ ಕೇರ್ ವತಿಯಿಂದ ಏ. 30 ರಂದು ವಿಶೇಷ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಂಜಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್, ಮೂಳೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರಿಂದ ಉಚಿತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ನಂಜಪ್ಪ ಲೈಫ್ ಕೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಫಿಜಿಶಿಯನ್, ಕಿಡ್ನಿ ತಜ್ಞರು, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಜ್ಞರು, ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞರಿಂದ (ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಜಿಕಲ್) ಉಚಿತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಲದೆ, ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ರೋಗ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಂಜಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ - 08182-268000 ಅಥವಾ ನಂಜಪ್ಪ ಲೈಫ್ ಕೇರ್ - 08182-251166 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.