ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಡೈಮಂಡ್ ನೂತನ ಶೋ ರೂಂಗೆ ಚಾಲನೆ ನಾಳೆ

<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ‘ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಶೋ ರೂಂ ಅನ್ನು ಜೂನ್ 14ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಬಿ.ಎಚ್. ರಸ್ತೆಯ ಪರೇಖ್ ವಿನಾಯಕ ಮಾಲ್ ಎದುರು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲುದಾರ ಯೂಸುಫ್ ಹೈದರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಶೋ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ, ಮದುವೆ ಸಂಗ್ರಹ, ವಾಚ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಉಡುಗೊರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ’ ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಶೋ ರೂಂನ ಶುಭಾರಂಭದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜೂ.14ರಿಂದ 28ರ ವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ, ಉಚಿತ ಉಡುಗೊರೆ ಹಾಗೂ ಮೆಗಾ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹ 1.50 ಲಕ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಖರೀದಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ, ₹ 30,000 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಖರೀದಿಗೆ ಉಚಿತ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯ, ₹10,000 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಖರೀದಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಗೃಹೋಪಕರಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ: ‘ವಜ್ರಾಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರಟ್ಗೆ ₹ 12,000 ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ, ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹ 15,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ವಾಚ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 5 ರಿಂದ 10 ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಸೆ.14ರ ವರೆಗೆ ₹ 50,000 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಖರೀದಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಉಚಿತ ಕೂಪನ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕೂಪನ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ ಹಾಗೂ ಜೂನ್ 21 ರಿಂದ 28ರ ವರೆಗೆ ₹10,000 ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಗೆ ಕೊಡುವ ಉಚಿತ ಕೂಪನ್ಗೆ ಟಿವಿಎಸ್ ಜುಪಿಟರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲುದಾರರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್, ಇಮ್ರಾಹಿಂ ಷರೀಫ್, ಸುಲೇಮಾನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-42-202312618</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>