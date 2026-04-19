ಕೆರೆ ಮರುಹುಟ್ಟು ಈ ಹಬ್ಬದ ಹುಟ್ಟು!

ಗಣಪತಿ ಶಿರಳಗಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು 17 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿ ನೀಚಡಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆ ಕೇವಲ ಜಲಮೂಲವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಅದು ಊರಿನ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಕೆರೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬತ್ತುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ, ಊರಿನ ಜನರ ಬದುಕೇ ಆತಂಕದಲ್ಲಿತ್ತು.

ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಚೌಡಿಕೆರೆ ಸುಮಾರು 5 ಎಕರೆ 23 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾದುಹೋಗುವುದರಿಂದ ಇದು ಜೋಡಿಕೆರೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಈ ಕೆರೆ, 2017ರಲ್ಲಿ ಜಲಕ್ಷಾಮಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಅಚ್ಚರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಿತು. ಇದು ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಾರು 200 ಕುಟುಂಬಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ತರಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕೆರೆ ಬತ್ತುತ್ತಿರುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.

'ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿದರೆ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ, ದಾನಿಗಳ ನೆರವು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಶ್ರಮದಾನ–ಈ ಮೂರೂ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಿತು. ಸುಮಾರು 16 ಅಡಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಇಂದು, ಕೆರೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 20 ಅಡಿ ಮಟ್ಟದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೂ 15 ಅಡಿ ನೀರು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಶ್ರಮದಾನಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಉಡುಗೊರೆ. 'ಇದು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಫಲ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಯೋಗೀಶ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕೇವಲ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ; ಅದು ಸಂಭ್ರಮವಾಯಿತು.

ಕೆರೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸಂತಸದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು 'ಕೆರೆ ಹಬ್ಬ' ಆಚರಿಸಿದರು. ಊರಿನ ಕೃಷಿಕ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ತಮ್ಮ ಸಾವಯವ ಕಬ್ಬನ್ನು ಈ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಕೆರೆಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜನರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು, ಮಂಡಕ್ಕಿ, ಮಿರ್ಚಿ ಮುಂತಾದ ಸರಳ ತಿನಿಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಿದರು.

ಆ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮವೇ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪ ತಾಳಿತು. 'ಕೆರೆ ಹಬ್ಬ' ನಿಧಾನವಾಗಿ 'ಆಲೆಮನೆ ಹಬ್ಬ'ವಾಯಿತು.

ಇಂದು, ಈ ಹಬ್ಬ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಊರಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೀವಂತ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ವಾರ ಮೊದಲು ಕೆರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಪರಿಚಿತರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ನೆಂಟರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು, ಮಸಾಲೆ ಮಂಡಕ್ಕಿ, ಮಿರ್ಚಿ, ಮಾವಿನ ಮಿಡಿ–ಸರಳವಾದರೂ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಆತಿಥ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಕುಟುಂಬ ಬೆಳೆದ ಕಬ್ಬನ್ನು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಉಳಿದುದನ್ನು ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀ