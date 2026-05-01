₹50 ಲಕ್ಷ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸಿದ ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಆನ್ಲೈನ್ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ನಗರದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ₹67.78 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದಿಂದ ₹50 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಗೆ ವಾಪಸ್ ದೊರೆತಿದೆ.</p>.<p>ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನಾಜಿಯಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು 'ಫನಿನ್ ಡಾಟ್ ಕಾಂ' ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಂಚಕರ ಮಾತು ನಂಬಿ ನಾಜಿಯಾ ಹಲವು ಬಾರಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ವಂಚಕರು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾನು ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನಾಜಿಯಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಿಇಎನ್ (ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಮಾದಕವಸ್ತು) ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಮೂಲವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ₹50 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ (ಮುಟ್ಟುಗೋಲು) ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಾಜಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಮರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>