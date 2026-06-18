ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ನೆಲಕಚ್ಚುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ

<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ‘ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಮೊದಲುಗೊಂಡು. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಜೀವ್, ರಾಹುಲ್ಗಾಂಧಿಯವರೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಂಘಟನೆಯ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಕೂಡ ನೆಲಕಚ್ಚಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು.</p>.<p>‘ಏಯ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಲು ನೀನು ಯಾರು? ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂದು ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ?’ ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ‘ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಅಂಗ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವುದೇ ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಘ– ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸದೇ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ತು ಇದ್ದರೆ ಖರ್ಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದೇ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಈ ಚಿಲ್ಲರೆಗೆ (ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ) ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಖರ್ಗೆಯ ಹುಚ್ಚು ಹುಚ್ಚಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕೋ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ವಿನಾಶಕಾಲೆ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬಂತೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನಿರ್ನಾಮ ಆಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಲದ್ದಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನೊಬ್ಬ ಅಯೋಗ್ಯ. ಕಸ ಇದ್ದಂಗೆ. ದೂರ ತಳ್ಳಿಬಿಡಿ. ಆ ಕಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಂದು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ (ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್) ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಸಂಘಟನೆ. ದೇಶದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಯುವಕರ ನಾಯಕ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್. ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಝೆಡ್ಪ್ಲಸ್ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಲು ಇವನ್ಯಾವನು’ ಎಂದು ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-42-1856904450</p>