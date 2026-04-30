10 ಲಕ್ಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗಿನ ಮರ ಧರೆಗೆ?

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಕದ ಆನವೇರಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಿಹಾಳ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳು ಏ. 26ರಂದು ಸಂಜೆ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಹಾಗೂ ರಣಸ್ವರೂಪಿ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಲುಗಿವೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಅಂದಾಜು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಭದ್ರಾ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮೂರು ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯೇ ಜೀವನಾಡಿ. ಸಂಜೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸುರಿದ ಮಳೆ–ಗಾಳಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನೇ ಆಪೋಷನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ 450 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಂಚು, ಛಾವಣಿ ಹಾರಿಹೋಗಿವೆ. ಅರಹತೊಳಲು ಕೈಮರದಲ್ಲಿರುವ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಅವರ ಮನೆಯ ಶೀಟ್ ಛಾವಣಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಿ ಸಹಿತ 50 ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಪಕ್ಕದ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. 350 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದು, 50 ಟಿಸಿ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿವೆ.

36 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಅಡಿಕೆ–ತೆಂಗಿನ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 3,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಭಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯೂ ಆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಎನ್. ಹೇಮಂತ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಡಿಕೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಬೆಳೆ. ಈಗ ನಾಶವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದ ಅಡಿಕೆ ಮರ. ಬೆಳೆಗಾರರ ಒಂದು ದಶಕದ ಶ್ರಮ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ದದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

'ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಯಂತೆ ಶೇ 33ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಎರಡು ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತೀ ಎಕರೆಗೆ ₹ 22,500ರಂತೆ ಐದು ಎಕರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷ ಪರಿಹಾರದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡುವೆ ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260430-42-872193161