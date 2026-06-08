ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ; ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಕಷ್ಟ

<p><em>ವೆಂಕಟೇಶ ಜಿ.ಎಚ್</em></p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು, ಆನವೇರಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಿಹಾಳ ಹೋಬಳಿಯ 32 ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನ ಏಪ್ರಿಲ್ 26ರಂದು ಸುರಿದ ಬಿರುಗಾಳಿ–ಮಳೆಗೆ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಆದ ಹಾನಿಯ ದುಸ್ವಪ್ನದಿಂದ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಅಂದು ಮೂರು ಹೋಬಳಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 841.25 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 11.35 ಲಕ್ಷ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ್ದಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ತೊಂದರೆಗೀಡಾದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆ–ಗಾಳಿಗೆ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ 6,200 ತೆಂಗಿನ ಮರ, 6,235 ಬಾಳೆಗಿಡ ಹಾಗೂ 34 ಮಾವಿನ ಮರಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ. 583 ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬದಲಾದ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಮೇಲಾಟದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೀಡಾದವರ ಸಂಕಷ್ಟ ಇನ್ನೂ ಅರಣ್ಯರೋಧನವೇ ಆಗಿದೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪುಡಿಗಾಸು ಸಿಗಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಲು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯು ಭದ್ರಾವತಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪರಸಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಅಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ–ಮಳೆಗೆ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ತೋಟಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಲು ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತೀ ಮರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಲು ₹ 150 ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಸಾವಿರದ ಬಾಬ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಸಾಗಿಸುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಡಿದು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮರ ಕೊಯ್ಯಲು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೊಂದಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>‘ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಲು ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಾಲಿದ ಮರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನೇರವಾಗಿಸಲು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಹಗ್ಗಕ್ಕೂ ದುಬಾರಿ ದರ ತೆರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೈಲಾನ್ ಹಗ್ಗ ಸಿಗದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮದು ತೀರದ ಸಂಕಷ್ಟ’ ಎಂದು ಅರಹತೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳೆಗಾರ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-42-536555231</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>