ಬುಧವಾರ, 10 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictshivamogga

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 1:04 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 1:04 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ShivamoggaRain
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT