ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ಮಳೆ ಮಾಪಕ ಯಂತ್ರ: ವಿಮೆಗೆ ಸಂಚಕಾರ

<p><em>ಸುಕುಮಾರ್ ಎಂ</em></p>.<p>ತುಮರಿ: ಮಳೆಯ ನೈಜ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿ, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ, ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ, ಪ್ರವಾಹ, ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ನೆರವಾಗಲೆಂದೇ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಯಂತ್ರಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ.</p>.<p>ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರೂರು ಹೋಬಳಿಯ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಮಳೆಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಕಾಯಕಲ್ಪದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>‘ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಂದ ಭರಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಮಾ ಕಂತಿನ ಬದಲಿಗೆ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಮಳೆ ಮಾಪಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನೆಯಾಗದೆ ವಿಮೆ ಹಣ ನೀಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಶಿರವಾಳ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ: ‘ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಸಲಕರಣೆಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಮರ್ಪಕ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಈಚೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಸಾಗರದ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಜತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಆರ್ದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ತಾಪಮಾನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವ ಮಳೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರ ನಿಗದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಪಕ ಯಂತ್ರಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೆಲ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು, ಕೆಲ ರೈತರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆತಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.</p>.<p>‘ಕರೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಚನ್ನಗೊಂಡ, ಕುದರೂರು, ಎಸ್.ಎಸ್. ಭೋಗ್, ತುಮರಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾಪಕ ಯಂತ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಪಿಡಿಒ ಭೋಗರಾಜ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಕಪ್ (ಪರ್ಯಾಯ) ಆಗಿ ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಯಂತ್ರದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿದೆ. ತುಮರಿಯಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಗುರುತಿಸಲು ಪಕ್ಕದ ಕುದರೂರು ಇಲ್ಲವೇ ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ 40 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಹೊಸನಗರ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-42-308790308</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>