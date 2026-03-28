ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ; ಮಡಿಲಕ್ಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಮಳಲಿ ಗಿಡ್ಡಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ವಿನೋಬ ನಗರದ 60 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾನೆಲ್ ಸೇತುವೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಆದಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಮಳಲಿ ಗಿಡ್ಡಮ್ಮ, ಶಕ್ತಿ ಬಲಮುರಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 9ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಹೋಮ, ಮಡಿಲಕ್ಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಯಕ್ಷ ಸಂವರ್ಧಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕ ಶಿವಶಂಕರ ಮೂರ್ತಿ, ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಮಳಲಿ ಗಿಡ್ಡಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆರತಿ ತಿವಾರಿ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್ ಅಂಜನಿರಾಮ್ ತಿವಾರಿ, ವಕೀಲೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>