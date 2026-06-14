ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ಇಂದು

<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಗರದ ಹವ್ಯಕ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 14 ರಂದು ಸಹಸ್ರ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಗರ ರಸ್ತೆಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಎದುರಿನ ಹವ್ಯಕ ಭವನದ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ರಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>33 ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ನಡೆಸಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಗಜಾನನ ಭಟ್ ರೇವಣಕಟ್ಟ ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ವಿಶೇಷತೆ ಕುರಿತು ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗುರಿಕಾರರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-42-1266863005</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>