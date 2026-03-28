ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ರಾಮೋತ್ಸವ

ಹೊಸನಗರ: 'ದೇವರು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ರಥ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಇರಲಿದೆಯೋ ಅಂತಹವರ ಬದುಕು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ' ಎಂದು ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವದ ದಿನ ರಾಮ ದೇವರು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದರ್ಶನ ನೀಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ರಥವನ್ನೇರುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಅದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾ, ಭಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಬದುಕು ಏಳಿಗೆಯತ್ತ ಸಾಗಲಿದೆ. ರಾಮನ ರಥವನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಧನ್ಯತೆ ನೀಡಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ರಥದಿಂದ ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವ ನಾಣ್ಯ ಸೀತಾಮಾತೆಯ ಸ್ವರೂಪ. ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಇದರರ್ಥ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ರಾಮನ ಆದರ್ಶ ಹಾಗೂ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಮಹತ್ವ ಅರಿಯು ವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಮಜನ್ಮೋತ್ಸವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದು ನಂತರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ರಥ ಎಳೆದು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಮೆರೆದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮಠದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಜಾತಿ, ಜನಾಂಗದ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಸಂಜೆ ವಿರಾಟ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>