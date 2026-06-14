ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ರಕ್ತನಾಳ ಗಡ್ಡೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಮರುಜನ್ಮ

<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಇಲ್ಲಿನ ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಿವಿ, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು (ಇಎನ್ಟಿ) ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಎಸ್.ಶ್ರೀಧರ್ ನೇತೃತ್ವದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಗಡ್ಡೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿ 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಮರುಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುವುದು ಹಾಗೂ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂಗಿನಿಂದ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಪೋಷಕರು ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಇ.ಎನ್.ಟಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಆತನ ಎಡ ಮೂಗಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಪಾಸಣೆಯ ನಂತರ ಅದು ‘ಜುವೆನೈಲ್ ನಾಸೋಫ್ಯಾರಿಂಜಿಯಲ್ ಆಂಜಿಯೊಫೈಬ್ರೋಮಾ’ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಗಡ್ಡೆ ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು.</p>.<p>ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹದಿಹರೆಯದ ಬಾಲಕರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುವ ಅಪರೂಪದ ಗಡ್ಡೆ. ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈ ಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ವಿಪರೀತ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ರೋಗಿಯ ಜೀವಕ್ಕೇ ಅಪಾಯ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ‘ಎಂಬೊಲೈಸೇಷನ್’ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ₹10 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ತಗಲುತ್ತದೆ. ಬಡತನದ ಕಾರಣ ಬಾಲಕನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡಾ.ಎಸ್.ಶ್ರೀಧರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ, ಜೂನ್ 2ರಂದು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಣತಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದಿದೆ. </p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-42-557502230</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>