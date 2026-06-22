ಸೋಮವಾರ, 22 ಜೂನ್ 2026
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ರೇಷನ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ವದಂತಿ; ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಜನರ ದಾಂಗುಡಿ

Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 0:56 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 0:56 IST
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