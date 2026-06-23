<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ‘ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ. ಆತ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಕಾರ್ಯಪದ್ಧತಿಯೇ ನಿತ್ಯಶಾಖೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಸರ್ವ ಸ್ಪರ್ಶಿ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಮುಖ್ ರಾಜೇಶ್ ಪದ್ಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಶತಾಬ್ದಿ ನಿಮಿತ್ತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಗರಿಕರ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸಂಘವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಮಾಜ. ಸಂಘ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸಂಘ 1940ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತು. 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತು. 1996ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿ, 2026ರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಏಕತೆಯಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯೇ ಹಿಂದುತ್ವ’ ಎಂದುಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ನಾಯಕನ ಲಕ್ಷಣ ನಾಯಕತ್ವ, ನೇತಾರನ ಲಕ್ಷಣ ನೇತೃತ್ವ, ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಹಿಂದುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳ್ಳುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರಕಟೀಕರಣವೇ ಹಿಂದುತ್ವ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಆಕ್ರಮಣಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಿದ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಓಡಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಆಂದೋಲನದ ಚಿಂತನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀ ಅವರಲ್ಲಿ ತಳೆದು 1925ರ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿನ ಸಂಘ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ವ್ಯಂಗ್ಯ, ತಾತ್ಸಾರ, ವಿರೋಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ಸಂಘ ಎದುರಿಸಿ ಈಗ ಸಮಾಜದ ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕ ಬಿ.ಎ.ರಂಗನಾಥ್, ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಸಹ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಮುಖ್ ಗೋವಿಂದ, ಪ್ರಾಂತ ಸಹ ಕಾರ್ಯವಾಹ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ, ವಿಭಾಗ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಮುಖ್ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-42-1721524869</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>