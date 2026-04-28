ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮುಂದಾದರೆ ದಂಗೆ ಏಳುವರು

ಸಾಗರ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮುಂದಾದರೆ ರೈತರು ದಂಗೆ ಏಳುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಮಲೆನಾಡು ರೈತ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ತೀ.ನ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಂಸದರು, ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಭೂ–ಪ್ರದೇಶದ ವಿವರ ನೀಡಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಅವಮಾನವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>'ಅಣು ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಒತ್ತಡ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಜನಜೀವನವನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ದಿನೇಶ್ ಕಾನುಗೋಡು, ಭಾಸ್ಕರ ಬೇಸೂರು, ಮೋಹನ, ದಯಾನಂದ, ನಾಗರಾಜ, ಆರನಬೈಲು ಮಂಜಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>