ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ₹10.9 ಕೋಟಿ ಲಾಭ - ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯದೇವ್

<p>ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: ‘ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 24 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹1,670 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿ ₹10.9 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವಾನಿ ವಿಜಯದೇವ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಸಂಘದಲ್ಲಿ 11,649 ಷೇರುದಾರ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು, ಆಡಿಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ‘ಎ’ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸದೃಢ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲವಾಗಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸಾಲ ಪಡೆದು ಸುಸ್ತಿದಾರರಾದ ಕೆಲವರು ಸಂಘದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳ ನಂತರವೂ ₹ 25 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಷೇರುದಾರರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ₹ 26 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 400 ಮೂಟೆ ಅಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಅಡಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ₹7.70 ಕೋಟಿ, ಚೀಟಿ ನಿಧಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ₹3.17 ಕೋಟಿ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ₹38 ಲಕ್ಷ, ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಎಮಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಿಂದ ₹6 ಲಕ್ಷ, ಸರ್ವೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಎಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ₹19 ಲಕ್ಷ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ₹7 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಪಡೆದಿದೆ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬಸ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬಸ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಸಾರ್ವಜನಿಕರ, ಷೇರುದಾರರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕಮಿಷನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಕುಸಿತ ಕಾರಣ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸುಸ್ತಿದಾರರು ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಲು ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶರಾವತಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ವಿ. ಅಜಿತ್, ಸಮೃದ್ಧಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೇವತಿ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಈಚಲುಬೈಲು ಶಶಿಧರ್, ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-42-994268452</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>