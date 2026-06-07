ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮರಳಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ: ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಆಗ್ರಹ

<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯ 25 ಕಡೆಯ ಮರಳು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಈಚೆಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 17 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಮರಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬೇಲೆಕೇರಿಯ ಅದಿರು ಕಳ್ಳತನದ ರೀತಿಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಹಗರಣ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಬಿ. ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮರಳು ಸುಮಾರು 4 ಸಾವಿರ ಲಾರಿ ಲೋಡ್ಗಳಷ್ಟು ಇದ್ದು, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದಾಜು ₹ 12 ಕೋಟಿ ಇರಬಹುದು. ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಮರಳಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2025ರ ಜುಲೈ 1ರಂದು 22 ಮರಳು ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ 11 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮರಳು ಪೂರೈಕೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮರಳು ಪೂರೈಕೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು. ಅಕ್ರಮ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ತಡೆಯಲು ನೇಮಕಗೊಂಡ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಇವೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ದೀಪಕ್ ಸಿಂಗ್, ಎಚ್.ಎಂ. ಸಂಗಯ್ಯ, ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ದಯಾನಂದ್, ಸುನಿಲ್ ಗೌಡ, ಸಂಜಯ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-42-439982762</p>