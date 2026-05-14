ಮರಳು ಕ್ವಾರೆಯಲ್ಲೇ ರಾಜಧನ ₹47,000 !

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: 'ದಬ್ಬಣಗದ್ದೆ ಕ್ವಾರೆಯಲ್ಲಿ 10 ಟನ್ ಮರಳಿಗೆ ₹47,000, ಮುಂಡುವಳ್ಳಿ ಕ್ವಾರೆಯಲ್ಲಿ ₹17,000 ರಾಜಧನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಲಾರಿ ಮರಳು ₹25,000ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಮರಳು ಕ್ವಾರೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಒಂದು ಲೋಡ್ ಲಾರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 20 ಟನ್ ಮರಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಕೇವಲ 8 ಟನ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲಾರಿಗೆ ಮರಳು ಹಾಕುವಾಗ ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಗುಬ್ಬಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಮರಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮರಳಿನ ಬದಲಾಗಿ ಎಂ– ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಮರಳುಗಳು ವಿವಿಧ ಕ್ವಾರೆಗಳಿಗೆ ಗುಬ್ಬಿ ಲೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತಡೆ ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್, ಅರಣ್ಯ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪದ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮುಂಡುವಳ್ಳಿ ಕ್ವಾರೆಯಲ್ಲಿ 28,000 ಟನ್ ಮರಳು ತೆಗೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೇವಲ 57 ಟನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಮಿಟ್ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಕ್ವಾರೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಕ್ರಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕಾದ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಬೇಡಿಕೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ನಡುವೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮರಳು ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಲಾಬಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಲಾರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜಧನ ತೆಗೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನನ್ನು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಮರಳು ಕ್ವಾರೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪಿ.ಕೆ.ನಾಯ್ಕ, ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>