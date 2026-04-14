‘ಮೊಳಕೆ’ಯೊಡೆಯದ ಸಮುದಾಯ ‘ಬೀಜ’ ಬ್ಯಾಂಕ್‌

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: ಪಾರಂಪರಿಕ ಬೀಜಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉಗ್ರಾಣಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ಆಡಳಿತ ಕೈಚೆಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು, ಹೂ, ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ತಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕ ತಳಿಗಳು ಅಳಿದು ಹೋಗಿವೆ. ಉಳಿದಿರುವ ತಳಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದೆ ಹಲವು ಅಳಿವಿನಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ.</p>.<p>ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1990ರ ನಂತರ ಬದಲಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆ ದೊರೆಯತೊಡಗಿತು. ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. 2010ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಡಿಕೆ ಜೀವನಾಧಾರ ಕೃಷಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡಿತು. ಗೃಹಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಿತ್ತಲು, ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ತರಕಾರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಡಿಕೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 26 ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ತರಕಾರಿ ತಳಿಗಳಾಗಿ ಹೆದ್ದೂರು ಗುಳ್ಳ (ಬದನೆಕಾಯಿ), ಗದ್ದೆ ಸೌತೆ (ಬಣ್ಣ), ಮುಳ್ಳುಸೌತೆ, ಸೀಮೆ ಸೌತೆ, ತೊಂಡೆ, ಬಸಳೆ, ಡಬಲ್ ಬೀನ್ಸ್, ಬೆಂಡೆ ಕಾಯಿ, ಟೊಮೊಟೊ, ಹೀರೇಕಾಯಿ, ಎಲಸಂಡೆ, ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ, ಮರಗೆಣಸು, ಶೇಂಗಾ, ಹುರುಳಿ, ಲಿಂಬೆ, ಬಾಳೆ, ಕಂಚಿಕಾಯಿ, ದೊಡ್ಲಿಕಾಯಿ, ಚೀಣಿಕಾಯಿ, ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಮರಸಣಿಗೆ ಗೆಡ್ಡ, ಕೋಲುಗೆಣಸು, ಕಬ್ಬು, ಶುಂಠಿ, ಅರಿಶಿಣ, ಎಲೆಕೋಸು, ಮೂಲಂಗಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಬೀನ್ಸ್, ಹಸಿಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು, ಅವಡೆ, ಉದ್ದು, ಅವರೆಕಾಯಿ, ಎಳ್ಳು, ಹರಳು ಗಿಡ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಹರವೆ ಸೊಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಮೆಂತೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ನವೀಲು ಕೋಸು ಮುಂತಾದವು ಇವೆ.</p>.<p>ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗೇರು, ಪೇರಲೆ, ಮಾವು, ಹಲಸು, ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಏಲಕ್ಕಿ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಜಿರಕಲು, ವಾಟೆಹುಳಿ, ಹುಣಸೆ, ಕರಿಬೇವು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೂವು, ಹಣ್ಣುಗಳಿಗಾಗಿ ಚೆಂಡು, ಗುಲಾಬಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆ, ದಾಸವಾಳ, ಅಬ್ಬಲಿಗೆ, ಸಂಪಿಗೆ, ಚಕ್ಕೋತ, ಚಿಕ್ಕು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ, ನಿತ್ಯಪುಷ್ಪ, ಅನಾನಸ್, ಹತ್ತಿ, ಪುಂಡಿಕೋಲು, ಕಾಡು ಕಿತ್ತಲೆಯ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ತಳಿಗಳನ್ನು ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಪ್ರತಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸದ್ಯ ತಳಿಗಳ ವಿನಿಮಯ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭ ತಳಿಗಳು ನಾಶವಾದರೆ ಪುನಃ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಭೂಮಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಬೀಜಗಳ ಅಲಭ್ಯತೆಯಿಂದ ತರಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>