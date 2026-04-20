ಮತ್ತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೌದೆ ಒಲೆಗೆ ಮೊರೆ

ಸುಕುಮಾರ್ ಎಂ

ಸಿಗಂದೂರು (ತುಮರಿ): ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಿಸಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಸಿಗಂದೂರು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ತಟ್ಟಿದೆ.

ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯುಂಟಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಉಪಾಹಾರ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೇಸಿಗೆ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಸೌದೆ ಬಳಸಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಈಗ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆಶಾಭಾವದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇದೆ.

ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾಗೂ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ 13,000 ದಾಟುತ್ತದೆ. ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 7,000 ದಿಂದ 10,000 ಮಂದಿ ಪ್ರಸಾದ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.

'ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರಷ್ಟೇ ಸಮಾಧಾನ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಪರ್ಯಾಯದ ಚಿಂತನೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಆರ್. ರವಿಕುಮಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

'ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ನಿತ್ಯ ಅಂದಾಜು 8 ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ನೀಗುವವರೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿಯೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.

ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆ: 'ಪಾಕಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಡ್ರೈಯರ್' ವಿಧಾನ ಆಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಕರಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನ ವ್ಯಯಿಸುವ ಆಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ' ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಾತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260420-42-2049427362