ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಗರದ ಗೋಪಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸಮೀಪದ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಚಿಪುರಂ ರೇಷ್ಮೆ ಸೆಂಟರ್ ವತಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು.</p>.<p>ಏ.27ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7ರವರೆಗೆ ಮೇಳ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾನುವಾರವೂ ಮಳಿಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ರೇಷ್ಮೆ (ಬೆಳ್ಳಿ ಜರಿ) ಸೀರೆಗಳು, ಕಾಂಚಿಪುರಂ, ಬನಾರಸ್, ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು, ರೇಷ್ಮೆ ಪಂಚೆ, ಟಿಶ್ಯೂ ಮತ್ತು ರಿಸೆಪ್ಶನ್ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜರಿ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಜರಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹಳೆಯತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ₹6000ರಿಂದ ₹60,000ರವರೆಗೂ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ದರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಕಂಡುಬಂದ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಳೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಹಳೆಯ ವಾಚ್ (ರೋಲೆಕ್ಸ್, ಒಮೆಗಾ) ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೇಳದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ತಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 1 ಗ್ರಾಂ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಳೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಳಿಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಮಳಿಗೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-42-198280140</p>