‘ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಚಾಲನೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡಿರುವ 'ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026' ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬೃಹತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮೇಳ ಮೇ 9ರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಬಿ.ಎಚ್. ರಸ್ತೆಯ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಮೇ 17ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೀರೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ರೇಪ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸೀರೆಗಳು, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾಂಚಿಪುರಂ ಸಿಲ್ಕ್, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಧರ್ಮಾವರಂ, ಉಪ್ಪಡಾ ಹಾಗೂ ಪೂಚಂಪಲ್ಲಿ ಸೀರೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಅದೇ ರೀತಿ, ಬಿಹಾರದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ತಸ್ಸರ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋವಿ ಚಿಕಾನ್, ಜಮ್ದಾನಿ, ಪಂಜಾಬಿನ ಪಟಿಯಾಲಾ ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಒಡಿಶಾದ ಸಂಬಲ್ಪುರಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಚಾಂದೇರಿ ಸಿಲ್ಕ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕಾಂತ ಸೀರೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಸ್ಸಾಂ, ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>