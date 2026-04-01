‘ನಾದ ಸಂಭ್ರಮ’ 6ರಂದು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊರಬೈಲು ಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ದಿ.ಕೆ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ಟ ಕೊಪ್ಪಲು ಅವರ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಮರ್ಪಣೆ, ಸನ್ಮಾನ ಹಾಗೂ 'ನಾದ ಸಂಭ್ರಮ' ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏ. 6ರಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೋಡನಕಟ್ಟೆ ವಿನಾಯಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.45ಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕೆ.ಎನ್. ಕೇಶವ ಕೊಪ್ಪಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸಿಗಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಶೇಷಗಿರಿ ಭಟ್ಟ, ಆಪ್ಯಂ ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ನಿರಂಜನ ಹೆಗಡೆ ಹೊಸಬಾಳೆ, ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಪ್ರಧಾನ ಗುರಿಕಾರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಚಿಪ್ಪಳಿ, ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಕರ್ನಲ್ ಸುಬ್ರಾಯ ಬಿ.ವಿ. ಬನದಕೊಪ್ಪ, ವಿನಾಯಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಂಚಿ ಶಿವರಾಮ ಮೂಡಗೋಡು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವರು.</p>.<p>ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೆಗಡೆ ಶಂಕರಗದ್ದೆ, ಬಿ.ಎನ್. ಸತ್ಯವತಿ ಬನದಕೊಪ್ಪ, ಸುಮಿತ್ರಾ ನರಹರಿ ಕ್ಯಾಸನೂರು, ಮಹಾದೇವಿ ಸೀತಾರಾಮ ಚಿಪ್ಪಳಿ, ಗೀತಾ ಸಿ. ರಾವ್ ಬರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಂಸ್ಮರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ 'ನಾದ ಸಂಭ್ರಮ' ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>