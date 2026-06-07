<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಇಂಡಿಗೊ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ನಂತರ ಈಗ ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ನಿತ್ಯ ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವೆ ಓಡಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಜೂನ್ 9ರಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.40ಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ವಿಮಾನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.40ಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.10ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30ಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ತಲುಪುತ್ತಿತ್ತು. ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.45ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು, ಸಂಜೆ 4.05ಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಇಂಧನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ, ಡಿಜಿಸಿಎ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಪಾಲನೆಯ ಸಂಕಷ್ಟ ಹಾಗೂ ನೋಯ್ಡಾದ ಜೇವರ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲು ವಿಮಾನದ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು – ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಡುವೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೊ ವಿಮಾನ ಮೇ 1ರಿಂದ ತನ್ನ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅದರ ಹಿಂದೆಯೇ ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ಕೂಡ ಹಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ನ ವಿಮಾನ ಮಾತ್ರ ನಿತ್ಯ ತಿರುಪತಿ, ಗೋವಾ ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವೆ ಓಡಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-44-612625895</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>