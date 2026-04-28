ಬಿರುಗಾಳಿ: ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿಕೆ ಮರ

<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ‘17 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಜತನ ಮಾಡಿದ್ದ ತೋಟ, ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ನಾವು ಬಡವರು. ಕುರಿ ಚರ್ಮದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮುಕ್ಕಾಲು ಎಕರೆ ತೋಟ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಬೆಳಗಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ..</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನುಮಂತಾಪುರ– ಅಶೋಕ ನಗರ ನಡುವಿನ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪತಿ ಅಯೂಬ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೋಟದೊಳಗೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದ ಫಾತಿಮಾ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಎದುರು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಲ್ಲಿಯೇ ಎದುರಿಗಿರುವ ರೈತ ಯಶವಂತ ಅವರ 5 ಎಕರೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಚಾಪೆ ಹಾಸಿದಂತೆ ಒರಗಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಯಶವಂತ ಮೌನವಾಗಿ ರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರನ್ನು ಸಂತೈಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದೆ ಹಾಲೇಶಯ್ಯ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಪಕ್ಕದ ರಫೀಕ್ ಅವರ ಒಂದು ಎಕರೆ ತೋಟದ 400 ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ 65 ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ.</p>.<p>ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು, ಆನವೇರಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಿಹಾಳ ಹೋಬಳಿಗಳ ಜಂಬರಘಟ್ಟ, ಮೂಡಲ ವಿಠಲಾಪುರ, ಕೈಮರ, ಮಲ್ಲಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಗುಡುಮಗಟ್ಟೆ, ತಡಸ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಾಪುರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 20 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು, ಬಿರುಗಾಳಿ ಕೂಡಿದ ಮಳೆ ವ್ಯಾಪಕ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ.</p>.<p>ಭದ್ರಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರ ಹೊದಿಕೆ ಹೊದ್ದಂತೆ ಮುಗಿಲತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಈ ಪ್ರದೇಶ, ಬೆಳಗಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಗಿಡ–ಮರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯನ್ನೇ ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯ ಹೊರಗಿದ್ದರೆ ನಾವೂ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಮರಗಳು ಉರುಳಿಯೇ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಕಾಲುಗಂಟೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋಟವೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹಾಲೇಶಯ್ಯ ರಾತ್ರಿಯ ಕರಾಳತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಹನುಮಂತಾಪುರದ ಅಬ್ಬಲಗೆರೆ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರ 28 ಎಕರೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ 2,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಪಕ್ಕದ ಮಲ್ಲಿಗೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ತೋಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಅಂಗಡಿ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಬಿದ್ದ ಮರಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಅಡಿಕೆ ಮರ ನೆಲಕಚ್ಚಿದರೆ ಸರ್ಕಾರ ₹ 150 ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೆಲಕ್ಕೆ ಚಾಪೆ ಹಾಸಿದಂತೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸಾಗಿಸಲು ಆ ಹಣ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅಡಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿತ್ತು. ಬರೀ 10 ನಿಮಿಷದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ’ ಎಂದು ರೈತ ಲಿಖಿತ್ ಕಣ್ಣಂಚಲ್ಲಿ ನೀರು ತಂದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಡಿಕೆ ಮರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹150 ಸಹಾಯ ಧನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಮರವನ್ನು ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಹನುಮಂತಾಪುರದ ಎನ್.ಎಸ್.ರುದ್ರೇಶ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-42-2136827586</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>