ಚಿಕಿತ್ಸೆ–ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದಿಂದ ಕ್ಷಯರೋಗ ಗುಣ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 'ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆತರೆ ಕ್ಷಯರೋಗದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖರಾಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೋಗಿಗಳು ಇದರ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಡಿಎಚ್ಒ ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್. ನಟರಾಜ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ತುಂಗಾನಗರದ ನಗರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನೇತಾಜಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವ ಕ್ಷಯರೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕ್ಷಯರೋಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,806 ಟಿಬಿ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೋಗ ಹರಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 21 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇನ್ನೂ ತಗ್ಗಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ಶೀಘ್ರ ಪತ್ತೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕ್ಷಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಿ. ಬಸವರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿವಾರಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಎಸ್.ಕೆ.ಕಿರಣ್, ಟಿಎಚ್ಒ ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಐ.ಎಂ.ಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ರವೀಶ, ಡಾ. ಸುಭ್ರತಾ, ಡಾ. ಕೌಸ್ತುಭ ಹಾಗೂ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ್, ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಇತರರು, ನೂರುಲ್ಲಾ ಇಸ್ಲಾಂ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಜೀರ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯೆ ನಜೀಮಾ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಹಾಗೂ ನಂಜಪ್ಪ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>