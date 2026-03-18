ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಯುಗಾದಿ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ರಾಶಿ

<p><strong>ಶಿವಮೊಗ್ಗ</strong>: ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಸುರಿದ ಯುಗಾದಿಯ ಮುನ್ನಾ ದಿನದ ಹೊಸ ಮಳೆಯ ವೇಳೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ಹೊಳಪಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದೆತು.</p><p>ಗುಡುಗು-ಸಿಡಿಲಿನ ಆರ್ಭಟ ದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ.. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ಧಾರೆಯಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಲ್ಬಣ್ಣಕ್ಜೆ ತಿರುಗಿದವು.</p><p>ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಮಾಡು, ಗಿಡ-ಮರ, ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ವಾಹನಗಳು ಸಿಲುಕಿ ನಲುಗಿದವು. ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿತು.</p><p>ಮನೆಯ ಎದುರು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳ ಹೆಕ್ಕಿ, ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಿವಾಸಿಗಳು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.</p>