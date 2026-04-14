ಉಂಬ್ಳೇಬೈಲು ಮೋಹನ್‌ ಬದುಕು ಅಭಿನಂದನೀಯ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 'ಸಹಕಾರ ಧುರೀಣ ಉಂಬ್ಳೇಬೈಲು ಮೋಹನ್ ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಧ್ಯೆಯೇ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ಈ ಕೃತಿ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ 'ಸಾರ್ಥಕ'ವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಪಿ.ಜಿ.ಆರ್.ಸಿಂಧ್ಯಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕುವೆಂಪು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಉಂಬ್ಳೇಬೈಲು ಮೋಹನ್ ಅವರ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ಮಿತೆ ಫೌಂಡೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಚಿನ್ ಸಂಪಾದಕತ್ವದ 'ಸಾರ್ಥಕ' ಹೆಸರಿನ ಅಭಿನಂದನಾ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮೋಹನ್ ಅವರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಎಸ್.ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಜೆ.ಎಚ್.ಪಟೇಲ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಡಿ.ಬಿ.ಚಂದ್ರೇಗೌಡ, ಬಿ.ಎಲ್.ಶಂಕರ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಪ್ತ ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕು. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಮಲೆನಾಡಿನ ವಿಶೇಷತೆ, ಮುಳುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ತಲ್ಲಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಅಜಾತ ಶತ್ರುವಾಗಿ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಮೋಹನ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ. ರಾಜಕಾರಣವು ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೇ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕು ಸಾಕು ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದೆ' ಎಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿ ಬಿ.ಎಲ್.ಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಹಿರಿಯ ಸಹಕಾರ ಧುರೀಣರಾಗಿ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಸರಳತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವ ಮೋಹನ್ ಅವರನ್ನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಸ್ಮಿತೆ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಚಿನ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉಂಬ್ಳೇಬೈಲು ಮೋಹನ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಕೆ.ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಎಂ.ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಬಸವಾನಿ ವಿಜಯದೇವ್, ಕಡಿದಾಳ್ ಗೋಪಾಲ್, ಎಂ.ಬಿ.ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ, ಜಿ.ಎಲ್.ಪದ್ಮನಾಭ್, ಬಿ.ಎ.ರಮೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಸುನೀಲ್, ಶಾಂತವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>