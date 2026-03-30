ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಭಟಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಬೊಬ್ಬಿರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಮಾವು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಯುಗಾದಿ ಹಿಂದೆ–ಮುಂದೆ ಮಳೆ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಯುಗಾದಿಯ ಮುನ್ನಾ ದಿನದಿಂದ (ಮಾರ್ಚ್ 18) ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ (ಮಾರ್ಚ್ 28) ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ವಯ ಒಟ್ಟು 5.6 ಸೆಂ.ಮೀ ವರ್ಷಧಾರೆಯಾಗಿದೆ. ವರುಣಾರ್ಭಟದ ಜೊತೆಗೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ಮಾವು ಭರ್ಜರಿ ಫಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಾರರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಹೀಚು ಕಾಯಿಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳ ಸಾಲು: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಸಂಜೆ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ. ಬೆಳೆಗಾರ ಜಗದೀಶ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು, 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು, ನೀಲಕಂಠ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಡಾ. ಹರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅರ್ಧ ಎಕರೆಯಷ್ಟು ತೋಟದಲ್ಲಿನ 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ. ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ 10 ಮರಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. 'ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ, ಹೊಸಕೊಪ್ಪ, ತಟ್ಟೆಕೆರೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಮುಳ್ಕೆರೆ, ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದು ಭಾರೀ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯ ರೈತ ಜಗದೀಶ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>20.5 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಹಾನಿ: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ವಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಗೆ 21.7 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಷ್ಟು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿದೆ. 57 ಬೆಳೆಗಾರರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೇ 48 ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸೇರಿದ 20 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಷ್ಟು ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಯ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರ ಹಾಗೂ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>