ವೀರರುದ್ರ ವನ್ನಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಂಬತಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ವನ್ನಿಯರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜಂಬತಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವನ್ನಿಯರ್ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲಪುರುಷ ವೀರರುದ್ರ ವನ್ನಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

ರೊಟ್ಟಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯರಾದ ವಿ.ಪರಶುರಾಮ್, ಪಿ. ಷಣ್ಮುಗಣ್ಣ, ಟಿ.ಜಿ. ರತ್ನಕುಮಾರ್, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಂಡರ್, ಕಣ್ಣಪ್ಪ ತುಂಬಿರಿ ಹೊಸೂರ್, ಕೆ.ಉಮಾಪತಿ, ಇಂದ್ರಮ್ಮ, ರಮಣಿ, ವಿನೋದ, ಆಶಾ ವಿ. ಮುರುಗೇಶ್, ವಿಜಯಣ್ಣ ಜೆ. ಮುರುಗನ್, ಡಿಎಸ್ ರಾಜಣ್ಣ, ಪಳನಿ ಮೂರ್ತಿ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಸಿ.ದಂಡಪಾಣಿ ಉಪಸ್ಥಿರಿದ್ದರು. ಸಮುದಾಯದ ಅಂದಾಜು 200 ಜನ ಸೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು.

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೀರರುದ್ರ ವನ್ನಿ ಮಹಾರಾಜರ ಭಾವಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ವಿ.ಗಣೇಶಪ್ಪ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ