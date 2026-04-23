‘ವೀರಶೈವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ನೆರವು’

ಸಾಗರ: 'ನಗರದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೀರಶೈವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮಾರ್ಕೆಟ್- ತಿಲಕ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬಸವಣ್ಣನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಊರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ತನ್ನದೆ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲರಾಗಿರುವವರ ಜೊತೆಗೆ ದುರ್ಬಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಬಲರನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ, ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು. ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಲಪ್ಪ ಹರತಾಳು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ ಶಿಕ್ಷಣ, ದಾಸೋಹದ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು' ಎಂದು ಆನಂದಪುರಂನ ಮುರುಘಾ ಮಠದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ್ ಜಿ.ಎಸ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಮುಖರಾದ ಟಿ.ಡಿ.ಮೇಘರಾಜ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಕ್ರೆ, ಕೆ.ಎಚ್. ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಪ್ಪ, ದಿನೇಶ್ ಬರದವಳ್ಳಿ, ಅನಿಲ್ ಗೌಡ, ನಿರಂಜನ ಕೋರಿ, ಕವಿತಾ ಜಯಣ್ಣ, ಎಸ್.ಬಿ. ಮಹಾದೇವ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಬಿ.ಸಿ.ಶಶಿಧರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬಿ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-42-1138277171</p>