ನಿವೃತ್ತಿಯು ಬದುಕಿನ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ, ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ: ವಿಜಯ ಸಂಕೇಶ್ವರ

<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ‘ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಜೀವನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯ ಬದುಕು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ವಿಆರ್ಎಲ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕುವೆಂಪು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಿಟಿಜನ್ ಫೋರಂ ಹಾಗೂ ಟಿ.ಆರ್. ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ನಾಗರಿಕ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ಸೇವಾಶ್ರೀ’ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬಹುತೇಕರು 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದಲೂ ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವರು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮಿ ಟಿ.ಆರ್. ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಜಯ ಸಂಕೇಶ್ವರ, ‘ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಪರಿಚಿತರು ಹಾಗೂ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಟಿ.ಆರ್. ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒಡನಾಟದಿಂದ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದತ್ತ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಕೆ.ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಕ್ತಾರ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್, ಎಸ್. ರುದ್ರೇಗೌಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-42-560954016</p>