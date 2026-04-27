ನೀರು ಸರಬರಾಜು; ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಗರದ ದೈನಂದಿನ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ವಾರು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಡಿ: 9480689673, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜೀವನ್ ಯು.: 9686731931, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿನಗರ, ಅಶ್ವಥನಗರ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರನಗರ, ಗುಡ್ಡೆಕಲ್ಲು, ಗಾಂಧಿನಗರ, ರವೀಂದ್ರನಗರ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಟ್ಯಾಂಕ್ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಅರಮನೆ, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಹರಿಗೆ, ಮಲವಗೊಪ್ಪ, ಶರಾವತಿನಗರ, ಹೊಸಮನೆ, ದುರ್ಗಿಗುಡಿ, ಗಾಂಧಿಬಜಾರ್ (ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ) - ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜೀವನ್ ಯು.: 9686731931.</p>.<p>ಗಾಡಿಕೊಪ್ಪ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ವಿನೋಬನಗರ (ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ), ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ, ಕೆಎಚ್ಬಿ ಕಾಲೊನಿ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಅಶೋಕನಗರ, ಮಿಳಘಟ್ಟ, ಆರ್.ಎಂ.ಎಲ್.ನಗರ, ಗೋಪಿಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ, ಟಿಪ್ಪುನಗರ-ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಯಾಸಿನ್ ಉಲ್ಲಾಖಾನ್ : 9538122088. ಶಾಂತಿನಗರ, ಆಜಾದ್ನಗರ, ಸೀಗೆಹಟ್ಟಿ, ಸವಾಯಿಪಾಳ್ಯ, ವಿದ್ಯಾನಗರ (ಪ), ಸೂಳೆಬೈಲು-ಕಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರಶ್ಮಿ ಜಿ.: 9663020480.</p>.<p>ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವೀರಣ್ಣ-9880540768, ಮುದಾಸಿರ್–ಎಂಜಿನಿಯರ್: 8867973919- ಗೋಪಾಳ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಡಾವಣೆ, ಇಮಾಂ ಬಾಡ, ಆರ್.ಎಂ.ಎಲ್.ನಗರ, ವಿನೋಬನಗರ, ತುಂಗಾನಗರ, ಗೋಪಾಳಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ, ಗಾಡಿಕೊಪ್ಪ. ಆಕಾಶ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್: 8660408919- ಮಲ್ಲೇಶ್ವರನಗರ, ಅಪ್ಪಾಜಿರಾವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಬಾಪೂಜಿನಗರ, ಓಲ್ಡ್ ಬಾರ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೆಹಂದಿನಗರ, ದುರ್ಗಿಗುಡಿ, ಆಜಾದ್ನಗರ, ಭಾರತಿ ಕಾಲೊನಿ, ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಗುಡ್ಡೆಕಲ್, ಹರಿಗೆ. ಪವನ್ ಕುಮಾರ್–ಎಂಜಿನಿಯರ್: 9535814150- ಸೀಗೆಹಟ್ಟಿ, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ., ಆಜಾದ್ನಗರ, ಮಿಳಘಟ್ಟ, ಗಾಂಧಿಬಜಾರ್.</p>.<p>ಯತೀಶ್-ಎಂಜಿನಿಯರ್: 8310226219- ದುರ್ಗಿಗುಡಿ, ಮಿಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಹೊಸಮನೆ, ಶರಾವತಿನಗರ, ವಿನಾಯಕನಗರ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಜಯನಗರ, ಬಸವನಗುಡಿ. ಸಂಜಯ್–ಎಂಜಿನಿಯರ್: 7259276550- ಆಲ್ಕೊಳ, ವಿನೋಬನಗರ, ನರಸಿಂಹ ಬಡಾವಣೆ, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ. ನಯೀಂ–ಎಂಜಿನಿಯರ್: 8971102542- ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಅಶೋಕನಗರ, ಟಿಪ್ಪುನಗರ, ತುಂಗಾನಗರ, ಮಂಜುನಾಥ ಬಡಾವಣೆ, ಇಲಿಯಾಸ್ ನಗರ. ಸತ್ಯಬಾನು–ಎಂಜಿನಿಯರ್: 7676511193- ಕೃಷಿನಗರ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ, ಶಾಂತಿನಗರ, ನವುಲೆ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಬಡಾವಣೆ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್.ನಗರ, ಅಶ್ವಥ ನಗರ, ಸೂರ್ಯ ಲೇಔಟ್, ಅರವಿಂದ ನಗರ. ಹೇಮಂತ್–ಎಂಜಿನಿಯರ್: 7975094464- ಸೂಳೆಬೈಲು, ಊರುಗಡೂರು, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ವಡ್ಡಿನಕೊಪ್ಪ, ಹರಕೆರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>