‘ಕುಡಿಯಲು ಶುದ್ಧ ನೀರಾದರೂ ಕೊಡಿ’

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 'ಜಲಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನಾಗರಿಕ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಬುಧವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>'ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಗಳ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ತುಂಬಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಲಮಂಡಳಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಂತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದಿರುವುದು ಈ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಇಡೀ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಗಳೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದೆ. ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಬೇಕು. ನೀರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಣತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಕೆ.ವಿ.ವಸಂತ್ಕುಮಾರ್, ಡಾ.ಎ.ಸತೀಶ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಸ್.ಬಿ.ಅಶೋಕ್ಕುಮಾರ್, ಡಾ.ಕೆ.ಆರ್.ಶ್ರೀಧರ್, ಬಿ.ಗೋಪಿನಾಥ್, ಸೀತಾರಾಮ್, ವಿನೋದ್ ಪೈ, ಶಂಕರಪ್ಪ, ಡಾ. ಶೇಖರ್ ಗೌಳೇರ್, ವಾಸುದೇವ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>