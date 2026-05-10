ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಂದು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಗರದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಪಟ್ಟಣ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಮೇ 10ರಂದು ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

'ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಹಳೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಎನ್ಡಿವಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಲೆಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೂನ್, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡಿಯುವುದು, 50 ಮೀ. ರಿಲೇ, 40 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಟಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್, ಪಾಸಿಂಗ್ ದಿ ಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿರುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

'ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ವಿನೂತನವಾದ ಶತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ: 94498 34882, 99011 44081ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.