ಯೋಗಾಸನ ತರಬೇತಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ

<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ‘ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ‘ಅರೋಗ್ಯಕರ ವಯೋವೃದ್ಧಿಗೆ ಯೋಗ’, ‘ಯೋಗ ಕಲಿಯಿರಿ ಸಮೃದ್ಧ ಜೀವನ ನಡೆಸಿರಿ’ ಘೋಷ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜೂನ್ 19ರಿಂದ ಜುಲೈ 5ರವರೆಗೆ ಯೋಗಾಸನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಯೋಗಾಚಾರ್ಯ ಪತಂಜಲಿ ಜೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ, ಯೋಗಾಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ, ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜಾನಪದ ಗೀತಗಾಯನ, ಯೋಗ ಗೀತಗಾಯನ, ಜೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವ, ಕರ್ಮಫಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮತ್ತು ಖೈದಿಗಳ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನುರಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪತಂಜಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎನ್. ಸುಂದರರಾಜ್, ಐಶ್ವರ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಎಂ. ರಮೇಶ್, ಎಂ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನವುಲೆ, ಡಾ.ಪಿ. ಬಾಲಪ್ಪ, ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ರಾವ್, ಸುಶೀಲ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ರಾವ್, ಎಂ.ಪೂವಯ್ಯ, ಪರಿಸರ ಸಿ.ರಮೇಶ್, ಎಸ್.ರವಿಕುಮಾರ್, ಎ.ಎಚ್. ಶ್ಯಾಮಲಾ, ಸರಳಾವಾಸನ್, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-42-1903002704</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>