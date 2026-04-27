ಉಳವಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಗಾಳಿ, ಮಳೆ

ಸೊರಬ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳವಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಮನೆಗಳ ಹೆಂಚು, ಶೀಟ್ಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗಿವೆ.</p>.<p>ಉಳವಿಯ ಕೈಸೋಡಿಯ ಶಫಿ ಎಂಬವರ ಮನೆಯ ಬಳಿಯ ಮಾವಿನ ಮರವೊಂದು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಲೈನ್ ಸಹಿತ ಹಾನಿಗೊಂಡಿದೆ. ಕೈಸೋಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಇಮ್ರಾನ್ ಎಂಬವರ ಗೋದಾಮು ಶೀಟ್ಗಳು ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿವೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಕರಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಎಂಬವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗೋದಾಮು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ, ನಾಲ್ಕೈದು ಕಂಬಗಳು ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉಳವಿ-ಕೈಸೋಡಿ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಉಳವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಹಾನಿಗೊಂಡಿವೆ. ಬಾಬಣ್ಣ ಅವರ ಮನೆಯ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿನ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಶೀಟ್ಗಳು ಹಾರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಪಕ್ಕದ ಕರಿಬಸಣ್ಣ ಎಂಬವರ ಮನೆಯ ಹೆಂಚು ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿಹೋಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತಯವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪುರಂದರ್ ಕೆ, ತಾ.ಪಂ ಇಒ ಶಶಿಧರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>