‘ಅಳಿವಿನಂಚಿನ ಬಯಲಾಟ ಉಳಿಸಬೇಕಿದೆ’

ಸೊರಬ: 'ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಯಲಾಟದಂತಹ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಕಾಸರಗುಪ್ಪೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಂಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಈಶ್ವರಬಸವೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಬಯಲಾಟ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜನಪದ ಕಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಕಲೆಯಾದ ಬಯಲಾಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಿದೆ. ಎಲೆಮರೆ ಕಾಯಂತಿರುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಯುವಕರು ಜನಪದ ಕಲೆಯ ಮಹತ್ವ ಅರಿಯಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ತಂಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ಬಯಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಕಲೆಗೆ ಒಂದು ನೆಲೆ ಇದೆ. ಬಯಲಾಟ, ಹಸೆ ಚಿತ್ತಾರ, ಸೋಬಾನೆ ಪದಗಳಂತಹ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕಜಾಪ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಹಿರಿಯ ಬಯಲಾಟ ಕಲಾವಿದರಾದ ಪಾಟೀಲ್ ಕೆರೆಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ, ಪುಟಗುಂಡಿ ಮಂಜಪ್ಪ, ಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಮಾಳಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಪಾಟೀಲ್ ಶಿವಾಜಿಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜಪ್ಪ, ಓಟ್ನರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಚಾಮರಾಜ್ ಗೌಡ, ಅಶೋಕ್ ಗೌಡ, ಉಮೇಶ್ ಕುದರಗಣಿ, ಕಜಾಪ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗಣಪತಿ ಸಂಗೇರ, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಎಚ್.ಕೆ, ಗಂಗಾಧರ್, ಯಂಕಪ್ಪ, ಶಿವು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>