ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ – ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯ ಎಂ.ಕೆ. ಭಟ್

<p>ಸೊರಬ: ‘ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯ ಎಂ.ಕೆ. ಭಟ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ’ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವ ಗೀಳು ಬೆಳೆಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪಾಲಕರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಚಿತ್ರಗಳುಳ್ಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಓದಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಅವರು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು ಮೊಬೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹೊಂದಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಎಸ್.ಶಂಕರ್ ಶೇಟ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಮಹಾಲಿಂಗ ಕೊಳ್ಳೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮೆಡಿಲೆನ್ಸ್ ಡಯೋಗ್ನಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕವಿತಾ ಮಹೇಶ್, ಸಹಾಯಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ. ಶಂಕರ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಉಮೇಶ್ ಭದ್ರಾಪುರ, ಮಹೇಶ ಖಾರ್ವಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಾಗರ್, ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ ಟಿ.ಜಿ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ವೈದ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಎಂ.ಕೆ., ಸವಿನಾ ಪಾಟೀಲ್ ಕುಪ್ಪೆ, ರಘುಪತಿ ಕಾರೇಕೊಪ್ಪ, ರೇಣುಕಮ್ಮ ಗೌಳಿ, ಸಂಗೀತಾ ಚೌಹಾಣ್ ಉಳವಿ, ಪ್ರತಿಭಾ, ಅಪ್ಸನ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-42-936975364</p>