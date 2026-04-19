ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ

ಸೊರಬ: 'ನಮಗೆ ದೂಳು ಉಣಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಗಣಿ ಧಣಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮೂರಾಬಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಟ್ಟಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಮಗೆ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ ಬಸ್ತಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ, ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎದುರು ಸಂಕಷ್ಟ ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಸಾಗರದ ಎ.ಸಿ. ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಡಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅದರ ಆರ್ಭಟ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಕೊನೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯಿಂದಲೂ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬಳಕೆ, ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟ, ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ, ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಫಲವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕೃತವೋ, ಅನಧಿಕೃತವೊ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಪುನಃ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಾರದು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು' ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್. ನಾಯ್ಕ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇ. ನಾಯ್ಕ, ಉಮೇಶ ಕೆ. ನಾಯ್ಕ, ನಾಗರಾಜ ಕೆ. ನಾಯ್ಕ, ವೃಕ್ಷಲಕ್ಷ ಆಂದೋಲನದ ಅನಂತ ಹೆಗಡೆ ಅಶೀಸರ, ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಶ್ರೀಪಾದ ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿ, ಗಂಗಾಧರ ಹೊಳೆಮರೂರು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>