‘ಮನುಷ್ಯನ ದುರಾಸೆಗೆ ನಲುಗಿದ ಪರಿಸರ’

<p>ಸೊರಬ: ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ’ ಎಂದು ಪರ್ಯಾವರಣ ಸಂರಕ್ಷಣ ಗತಿವಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಶ್ರೀಪಾದ ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ನೂತನ ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನ (ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್) ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಸ್ಯಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿಯು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಸ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ, ದುರಾಸೆ, ಅಪಕ್ವ ಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸರ ನಲುಗಿದೆ. ಪರಿಸರದತ್ತ ನಾವು ಮುಖ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮಾನವ ಕುಲದ ವಿನಾಶ ಖಂಡಿತ’ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ‘ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್’ ನಾಮಫಲಕ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತೂ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಸಚಿನ್ ಪಟೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹರ್ಷಿತಾ, ಪಿಆರ್ಒ ಮಂಜಪ್ಪ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ, ಸುಬ್ರಾಯ್ ಹಳ್ಳರ್, ನೇಸರ, ಜುಬೇದ, ಅಶ್ವಿನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಂಜನಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ರಿಸೇಲ್ ಹಾಗೂ ಲಿನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿ, ಜನಿಲಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-42-1962858293</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>